Eliberările continuă: alți 11 ostatici își recâștigă libertatea în a patra zi a armistițiului Israel-Hamas Armistitiul dintre Israel si Hamas, care era pe punctul de a expira, a fost prelungit cu doua zile, a anuntat luni Qatarul, mediator intre cele doua parti, ceea ce sporeste perspectiva ca gruparea palestiniana sa elibereze si alti ostatici in afara de cei 69 eliberati deja incepand de vineri, relateaza Reuters, citat de news.ro. Armistitiul va prelungi pauza de patru zile din razboiul de sapte saptamani dintre Israel si gruparea palestiniana islamista, care a declansat noul conflict in urma incursiunii sale din 7 octombrie in sudul Israelului, in care a ucis aproximativ 1.200 de persoane si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

