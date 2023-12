Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, ramane in inchisoare. Cererea de eliberare i-a fost respinsa de Judecatoria Pitești, joi, 21 decembrie. Va reamintim ca, la inceputul lunii mai 2023, Curtea de Apel București a decis condamnarea lui Tudor Pendiuc la patru ani de inchisoare cu executare in…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, care drogat la volan a ucis doi tineri in 2 Mai, a fost eliberata din arestul preventiv și supusa arestului la domiciliu. Decizia instanței este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a admis, astazi, contestația formulata de femeie impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti…

- Un complet de la Instanta suprema a dispus luni anularea deciziei CSM din 15 decembrie 2022 prin care judecatoarele Daniela Panioglu si Alina Nadia Gulutanu de la Curtea de Apel Bucuresti au fost excluse din magistratura, decizia fiind definitiva. „Cu majoritate: admite recursul declarat de recurentele…

- Tudor Pendiuc, fost primar al Piteștiului, a cerut eliberarea condiționata, deși are de ispașit 4 ani de pușcarie și abia a fost condamnat. ”Respinge ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat detinut in Penitenciarul Mioveni. In temeiul art. 587 alin. (2) C. proc.…

- Fostul primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, care ispaseste o pedeapsa privativa de libertate in Penitenciarul Vaslui pentru instigare la abuz in serviciu, ar putea fi eliberat conditionat, potrivit unei decizii luate, marti, de magistratii de la Judecatoria Vaslui. „Admite cererea de liberare…