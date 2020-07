In acest an, in judetul Dolj, a fost un singur elev din mediul rural care a reusit sa obtina media 10 la evaluarea nationala. Se numeste Sebastian Chirita si a studiat la scoala din Amarastii de Jos. La nivelul unitatii scolare este cunoscut ca un elev ambitios, cu rezultate bune, la fel ca multi dintre colegii sai de clasa. El pune insa reusita pe seama unui sprijin pe care nu l-au avut pana acum promotiile anterioare. Este vorba de testele-antrenament oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, care anul acesta au fost mult mai multe si foarte utile. Sebastian Chirita este primul elev din…