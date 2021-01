Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca reprezentantii sindicatelor din educatie, ai elevilor si ai parintilor doresc redeschiderea scolilor pe data de 8 februarie, insa "sub rezerva" evolutiei epidemiologice.

- Vin vești noi de la Ministerul Educației. Modul in care se vor desfașura, in continuare, cursurile la revenirea din vacanța a elevilor este un subiect foarte important și delicat. De aceea, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a venit cu noi precizari in acest sens. Dupa cum era de așteptat, școala…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca invațamantul online va continua pana pe 8 februarie, insa a afirmat ca iși dorește ca al doilea semestru sa aiba loc in „maniera clasica”. ”Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea o Ordonanta de Urgenta prin care putem sa continuam…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze „in maniera clasica”.

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTv, citate de Digi24, Sorin Cimpeanu a mai precizat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. ‘Momentul deschiderii…

- Școala online vine cu niște interdicții atat din partea elevilor, cat și a profesorilor. Cei care comit greșelile vor fi aspru pedepsiți cu amenzi usturatoare. Ce este interzis sa faci in timpul școlii online, vedeți in randurile de mai jos. Elevii și profesorii, amenzi substanțiale in cazul in care…

- Ministrul Educației a facut precizari, luni, despre variante luate in calcul pentru școala online. Profesorii ar putea trece la crearea de lecții de “predare transdisciplinara sau multidisciplinara”, pentru a reduce timpul pe care elevii il petrec in fața calculatoarelor, in timpul școlii online. Ministrul…