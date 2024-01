Elevii se întorc la cursuri. Când sunt programate următoarele vacanțe? Elevii se intorc luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarele vacante sunt programate astfel: * o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie; * de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai; * de sambata, 22 iunie, pana duminica, 8 septembrie. Programul national „Scoala altfel” si Programul „Saptamana verde” se desfasoara pana pe 26 aprilie 2024, in intervale de cate cinci zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

