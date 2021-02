PLUS Timiș anunță că îl va verifica pe Bogdan Nanu

Am primit reacția PLUS Timiș la solicitarea făcută de ziarul nostru de a se pronunța în legătură cu scandalul declanșat la Colterm: “În urma articolelor apărute în presă referitoare la colegul nostru Bogdan Nanu, Biroul Filialei Județene a PLUS Timiș s-a întâlnit în sedință ... The post PLUS… [citeste mai departe]