Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca elevii care participa in aceasta perioada la pregatirea pentru examenele nationale nu sunt obligati sa treaca prin tunelurile de dezinfectie montate la intrarile in unitatile scolare. El a spus ca aceste tuneluri de dezinfectie au fost achizitionate de Primaria Suceava la solicitarea directorilor de scoli, fiind o recomandare in acest sens in ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei. ‘In urma discutiilor cu directorii de scoli si la solicitarile dumnealor, Primaria Suceava a dotat aceste scoli cu 25 de termometre non-contact…