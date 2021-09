Stiri pe aceeasi tema

- Elevii nu iși pot primi bursele școlare pe septembrie! Guvernul nu a stabilit nici acum cadrul legal de acordare. Revolta in randul elevilor! Acestia nu-si primesc bursele scolare pe luna septembrie din cauza unui vid legislativ. Consiliul National al Elevilor cere in acest sens adoptarea de urgenta…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- Generalul Silviu Predoiu, cel care a condus Serviciul de Informații Externe (SIE) timp de 11 ani, a vorbit, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3, despre secretele din trecutul premierului Florin Cițu, dar și despre prestația acestuia la varful Guvernului…

- Consiliul National al Elevilor reclama „incertitudinea” in privinta conditiilor de incepere a scolii si sustin ca elevii ar trebui sa aiba posibilitatea de a se testa in scoala, astfel incat cursurile sa se poata desfasura in format fizic cat mai mult timp. „Cu aproape trei saptamani inainte de redeschiderea…

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Tatal lui Mihai Dolinschi și bunica acestuia au vorbit despre jurnalist, intr-un interviu Antena 3. „Mihai a avut simțul umorului. Cele mai frumoase clipe le-am trait alaturi de acest…

- Doua asociatii de elevi din Romania depun o plangere penala pe numele ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu. Elevii sunt nemultumiti ca nu a fost respectata ordonanta referitoare la decontarea transportului elevilor. ”Marți, 20 iulie, Asociațiile de Elevi vor depune o sesizare penala pe numele domnului…

- Primarul sectorului 6 a schimbat criteriile de acordare a burselor de merit și de excelența pentru toți elevii din școlile și liceele de pe raza sectorului, dar a și taiat din sume, deși sectorul 6 era, oricum, printre codașele Capitalei la sumele acordate pentru bursele școlare. Ciprian Ciucu a anunțat…