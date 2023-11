Stiri pe aceeasi tema

- Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevii din 450 de școli de stat este in derulare pentru anul 2023, a anunțat Ministerul Educație, dar asta nu inseamna ca și programul „Masa sanatoasa”, instituit de Legea nr. 198/2023 se pune in practica instant. Intotdeauna de la lege la punerea…

- Anul școlar a inceput și elevii navetiști nu pot inca deconta costurile de transport pentru ca, așa cum se intampla de fiecare data, legea nu poate fi aplicata, chiar daca a fost publicata in Monitorul Oficial. Termenele stabilite pentru indeplinirea formalitaților au fost decalate de adoptarea tarzie…

- DREPTURI… Ministerul Educatiei a anuntat noi reguli de acordare a burselor scolare. Elevii cu media mai mare de 9,50, dar si primii 30% in ordinea mediilor din fiecare clasa vor primi burse de merit. Cei de clasa a V-a vor primi bursele pe baza mediei notelor obtinute pe parcursul primelor doua intervale…

- Raportul Inspectorului Școlar General privind stadiul pregatirii unitaților de invațamant preuniversitar din județul Neamț pentru inceperea anului școlar 2023-2024, in urma monitorizarii in teritoriu In perioada 21.08.2023-08.09.2023 am monitorizat unitațile de invațamant, am verificat pregatirea unitaților…

- Legea invațamantului preuniversitar care a intrat in vigoare la 3 septembrie vine si cu sancțiuni disciplinare pentru elevi. Pentru a putea primi sancțiuni disciplinare, elevii trebuie sa fii comis faptele in perimetrul școlii, in cadrul activitaților extrașcolare sau in cadrul celor desfașurate in…

- Elevii claselor I – XI care au card de calatorie și sunt inscriși in anul școlar 2023-2024 la o unitate de invațamant de pe raza Municipiului Oradea beneficiaza de gratuitate la transportul public local pe durata anului școlar, prin validarea in mijlocul de transport a cardului de calatorie, care…

- Odata cu inceperea noului an școlar, copiii vor putea beneficia de servicii stomatologice gratuite și in cadrul cabinetului nou amenajat in incinta Liceului Tehnologic “Voievodul Gelu”, pe langa cele doua cabinete dentare deja funcționale in incintaȘcolii Gimnaziale “Iuliu Maniu” și a Liceului Sportiv…

- Noi reguli pentru transportul elevilor navetiști. Șoferii vor primi liste cu numele acestora. Reacția asociațiilor de elevi Proiectul privind transportul elevilor in noul an școlar aduce noi reguli, iar unele dintre ele au fost semnalate ca posibile incalcari ale regulamentului privind protecția datelor…