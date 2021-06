Stiri pe aceeasi tema

- Discuții privind ritmul vaccinarii in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : 9.830 de persoane au mai facut de ieri pâna astazi prima doza dintr-un vaccin anti-COVID-19 sau serul în doza unica și se menține tendința de scadere a ritmului campaniei…

- Aproape 70% dintre elevi sunt ingrijorati de efectele adverse, de eficacitatea pe termen lung si de posibilitatea infertilitatii, a declarat marti Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor (CNE), care a citat un studiu realizat de CNE.

- Lansarea unui program de imunizare anti-Covid pentru copii ar trebui luata in considerare numai in circumstanțe speciale, avertizeaza experții in sanatate din Marea Britanie. Ei spun ca autoritațile medicale britanice, care studiaza in prezent modul in care ar putea fi administrate vaccinurile adolescenților,…

- Peste 3.300 de copii au participat la sondajul realizat de Consiliul Elevilor. Mai bine de jumatate dintre ei nu sunt de acord cu vaccinarea. Mai mult, reprezentanții elevilor spun ca este nevoie de o campanie de informare in școli.Elevii pare sa fie descurajați de posibilele efecte adverse ale vaccinului…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a anuntat, joi, ca va demara discutii cu directorii unitatilor de invatamant pe tema vaccinarii anti-COVID-19 a elevilor cu varsta de peste 16 ani, luand in calcul organizarea de caravane mobile in scoli, in functie de interesul manifestat de elevi. "Elevii…

- Un medicament experimental al Pfizer pentru tratarea Covid-19 de la primele simptome ale bolii ar putea fi disponibil la sfarsitul acestui an. Anunțul a fost facut marti de directorul general al grupului farmaceutic american, Albert Bourla, transmite CNBC, citata de News.ro. Compania, care a dezvoltat…

- Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații, a spus, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca testarea anti-Covid in școli se poate face cu ajutorul testelor antigen rapide pentru ca acestea nu sunt invazive - nu strabat mucoase - ci sunt de tip exudat. Ea mai spune ca la revenirea elevilor…