Elevii încep semestrul al doilea Elevii incep semestrul al doilea Toate gradinitele, scolile si liceele din România îsi asteapta copiii în banci pentru cel de-al doilea semestru al anului scolar. De astazi se aplica prevederile noului ordin comun al Ministerelor Sanatatii si Educatiei în ceea ce priveste functionarea institutiilor de învatamânt. Rata de incidenta a cazurilor de COVID si rata de vaccinare a personalului din unitatea scolara nu mai au, de acum, nicio relevanta în luarea deciziei de suspendare a cursurilor cu prezenta fizica. Adriana Leu explica: Reporter:… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

