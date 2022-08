Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii susțin ca rușii au pregatit mai multe unitați militare ca sa atace orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, Kryvyi Rih, potrivit Reuters, potrivit stiripesurse.ro . Potrivit anunțului facut miercuri, Rusia a inceput sa creeze o forța de atac militara care vizeaza orașul natal al…

- Liderul partidului conservator Lege și Justiție (PiS), aflat la putere in Polonia, a demisionat din funcția de membru al guvernului. Jaroslaw Kaczynski a declarat ca a parasit funcția de viceprim-ministru responsabil cu securitatea pentru a se concentra pe partidul conservator și pe viitoarele alegeri.…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters. „Sinele de cale…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei, pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei si a pune capat invaziei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa, citata de Agepres. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni ar trebui impus cat mai curand posibil.…

- Liderul partidului polonez de guvernamant, viceprim-ministrul Jaroslaw Kaczynski, sugera la inceputul acestei luni ca necesitatea unei poziții de aparare „mai dure” impotriva Rusiei face ca Polonia sa fie „deschisa” fața de ideea instalarii de armament nuclear in Ucraina. Zilele trecute, retorica s-a…

- Joi, Guvernul finlandez a anunțat ca intenționeaza sa modifice legislația de frontiera pentru a permite construirea de garduri și cai de patrulare pentru poliția de frontiera, la granița sa de est cu Rusia, pentru a se pregati in fața amenințarilor hibride, pe fondul invaziei din Ucraina, noteaza Reuters…

- Conflictul din Ucraina nu este doar despre Donbass, ruși și Marea Neagra. Ucraina este doar un pretext in confruntarea dintre Eurasia și Oceania. Miza este Europa. Sa nu uitam ca, in ianuarie 2022, Serghei Lavrov a prezentat cerințele Rusiei: retragerea NATO in granițele din 1997. Intr-o conferința…

- Primim de la generalul in rezerva Ion Costaș, fost ambasador al Moldovei in Romania SOROS VREA SA REALIZEZE IDEILE LUI BRZEZINSKI Guvernul rus anunța un mandat de arestare impotriva miliardarului George Soros, principalul promotor al conflictului din Ucraina. Guvernul rus a anunțat un mandat de arestare…