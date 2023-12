DE NECREZUT… Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad va prezinta expoziția cu caracter temporar „La pas pe meleaguri barladene”, ce va fi vernisata sambata, 9 decembrie, ora 12.00, la sediul muzeului. Expoziția cuprinde fotografiile realizate de copiii ce au participat la atelierele de lucru „La pas pe meleaguri barladene”, desfașurate in a doua parte a anului trecut și prima parte a anului in […] Articolul Elevii barladeni, expoziție de fotografie cu locurile și personalitațile orașului! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .