O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie pentru un grup de elevi și profesori romani. Unul dintre copii a murit dupa ce a cazut de la fereastra hotelului in care era cazat, potrivit cotidianului austriac Kurier. Baiatul de 13 ani se afla impreuna cu colegii de școala intr-o excursie in Austria. […]