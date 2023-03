Elev lovit cu scaunul în cap din cauza unui mărțișor Un elev a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit cu un scaun in cap pentru un banal marțișor. Bataia a avut loc in timpul orei de curs, intr-un moment in care profesorul nu era in clasa. Conflictul a inceput in momentul in care, unul dintre elevi ar fi ras de marțișoarele pe care le oferea un baiat fetelor din clasa. De la vorbe grele nu a durat mult pana cand s-a ajuns la lovituri. Astfel ca, la un moment dat unul dintre elevi l-a lovit cu un scaun in cap. Baiatul, in vasrta de 14 ani s-a ales cu rani grave și a fost transportat de urgența la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Conflictul a inceput pe tema unei discutii ce privea martisoarele din clasa care au fost oferite ulterior fetelor. Din primele informatii, elevul agresat a ras la un moment dat de celalalt copil, iar acesta din urma s-a enervat si l-a lovit cu un scaun in cap. Intregul incident s-a petrecut in timpul…

