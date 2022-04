Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Liceul Tehnologic din Flamanzi a fost incendiat in timpul orelor, incidentul avand loc in momentul in care profesoara, care este si directoarea unitatii de invatamant, a iesit din clasa pentru cateva minute. Deocamdata, nu stie cum s-a intamplat acest eveniment, iar Inspectoratul de…

- O femeie in varsta de 28 de ani, din județul Iași, a fost arestata preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis impotriva sa și și-a batut fostul iubit. Femeie arestata dupa ce și-a batut fostul iubit Politistii din Popricani, județul Iași, au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta, luni, pentru a stabili imprejurarile in care arma unui sef de post a ajuns in posesia unui agent de la Postul de Politie Leorda, care s-a sinucis prin impuscare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, a afirmat…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta cu privire la disparitia unui copil in varsta de 9 ani, care a plecat, miercuri dimineata, la scoala si nu a mai revenit la domiciliu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, a anuntat ca familia baietelului a sesizat IPJ…

- La data de 15 ianuarie 2022, in urma activitaților informativ-operative si de cercetare penala desfasurate de politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mures, au fost identificati patru barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 35 de ani, din Cluj si Iasi, banuiti de comiterea faptei.…

- Doi angajati de la morga Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani sunt cercetati de politisti pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, dupa ce ar fi determinat familiile unor persoane decedate sa beneficieze de serviciile unei anumite firme de pompe funebre. Purtatorul…

