- Meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), Raul Ilea, susține ca acest ciclon care a generat furtuni puternice și pagube importante in Europa, nu va ajunge și in Romania. Totuși, țara noastra nu va fi ocolita de ploi, meteorologii ANM emițand doua avertizari Cod Galben…

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

- Risipa alimentara a devenit una dintre problemele capitale ale societaților dezvoltate. Conform Eurostat, aproximativ 59 de milioane de tone de alimente au fost irosite in Uniunea Europeana in 2020. Practic, fiecare locuitor din țarile membre ale UE arunca la gunoi intr-un singur an cantitatea de 131…

- 11 state UE, inclusiv Franța și Italia, vor fi mustrate de Comisia Europeana (CE) din cauza cheltuielilor publice excesive, odata ce noile reguli fiscale vor intra in vigoare anul acesta. Inclusiv Romania are probleme cu respectarea țintei de deficit și este posibil ca țara noastra sa ceara derogare…

- Angajatorii europeni ofera, prin intermediul EURES Romania, 240 locuri de munca, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, vineri, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), scrie observatornews.ro .

- In 2023, rata de supracalificare in Romania era de circa 16% (fața de media UE de 22%), arata datele Eurostat, care considera ca un angajat e supracalificat daca are studii superioare nivelului de calificare cerut de locul de munca. Femeile romance au o rata de supracalificare ușor mai mare decat barbații,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti o decizie favorabila unui grup de femei elvetiene in varsta care au sustinut ca eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice le pun in pericol de moarte in timpul valurilor de caldura, transmite…