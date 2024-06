Stiri pe aceeasi tema

- ”Aprobam azi si infiintarea Spitalului Public al sectorului 6, si il felicit pe domnul primar Ciucu. Primul de acest fel construit in Bucuresti dupa 1990”, a spus premierul in sedinta de Guvern. Ciolacu a aratat ca ”vorbim de o unitate cu peste 300 de paturi si servicii medicale moderne, o investitie…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta ca Guvernul adopta ”o masura esentiala pentru sustinerea mediului privat”. ”Majoram bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, pana la un total de aproape 15 miliarde de lei. Putem sprijini astfel 13.800 de firme, cu 2.300 mai…

- Primaria Sectorului 6 a anunțat ca a fost semnat contractul de finanțare pentru noul spital ce urmeaza sa fie ridicat in aceasta zona. Banii vin de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), valoarea contractului fiind de 72,9 milioane de euro (circa 364 milioane de lei). Primaria le-a transmis…

- Taxa pe lux a fost amanata. Guvernul a decis marți amanarea aplicarii taxei pe lux pana la data de 30 septembrie, a declarat ministrul Finanțelor Marcel Boloș. Ministrul Finantelor Marcel Bolos a anuntat ca ordonanța de urgenta privind masurile de digitalizare include si ordonanța referitoare la marile…

- Vin primii bani pentru spitalul din Sectorul 6, singurul ce va fi construit in București, dupa 34 de ani. Este vorba de peste 1,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.„Vestea pe care o țineam de mult a ajuns astazi la maturitate.

- Bugetul pentru construcția penitenciarului din Chișinau va crește cu 19,1 milioane de euro, din contul contribuției Guvernului. Autoritațile spera sa obțina granturi, inclusiv pentru a amenaja pe teritoriul inchisorii un parc fotovoltaic și blocuri medicale. R. Moldova va semna un amendament la acordul…

- Ministerul Culturii intra in linie dreapta pentru construcția primei Opere Naționale de la zero, in Iași. La propunerea ministerului, Guvernul Romaniei a adoptat astazi, in ședința de guvern, hotararea cu privire la terenul alocat construirii noului sediu al Operei: „Construirea noului sediu al operei…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…