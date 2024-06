Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de ore lucrate, dar sunt printre cei mai ineficienți la locul de munca. Pe de alta parte, salariile, deși sunt printre cele mai mici din UE, au unele dintre cele mai mari taxe, potrivit Digi24.ro, care citeaza un studiu realizat de Rexecode…

- Investițiile in utilaje de producție și echipamente militare au crescut cu 80% in Romania, anul trecut, comparativ cu perioada pre-pandemie, mult peste media Uniunii Europene de 30%, conform datelor Eurostat analizate de Colliers. Aceste cifre reflecta și dinamica inchirierilor de spații industriale…

- Exercitiul Ramstein Legacy 24 RALY24 , din domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata Integrated Air and Missile Defense IAMD , a fost deschis marti, 4 iunie, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia.Potrivit MAPN, in tara noastra, exercitiul se desfasoara in perioada…

- Cat costa un kg de cartofi in 2024In piețele din Romania, prețul unui kilogram de cartofi a crescut constant in ultimele luni. Daca in 2021 cartofii se vindeau in medie cu 1,70 lei pe kilogram, astazi prețul a ajuns la 5 lei pe kilogram, marcand o creștere alarmanta pentru bugetele familiilor. In doar…

- Folosește-ți votul la alegerile europene din 9 iunie 2024 – campanie de comunicare a Parlamentului European! Parlamentul European desfașoara, in aceasta perioada, campania de comunicare #Folosestetivotul, prin videoclipuri ce cuprind marturiile unor oameni – persoane varstnice din mai multe țari ale…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Romanii nu beneficiaza de aceleași sanse de a fi aleși in Parlamentul European precum restul europenilor. Printr-o serie de masuri evident restrictive, legislația romana iși faulteaza propriii cetațeni. Mai exact pe romanii care vor sa candideze fie ca independenți, fie din partea unor partide mai…

- S-a facut un studiu! Conform acestuia, Romania ocupa locul 17 in clasamentul destinatiilor pentru investitii straine directe pe pietele in curs de dezvoltare. Potrivit agerpres.ro , documentul analizeaza increderea cu privire la viitoarele fluxuri de investitii straine directe si a fost publicat de…