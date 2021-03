Stiri pe aceeasi tema

- Elevul din Argeș le-a spus parinților ca nu vrea sa se intoarca la școala, spunand ca invațatoarea l-a umilit in momentul in care i-a dat invațatoarei un marțișor confecționat de el și o ciocolata. In replica, cadrul didactic a explicat ca nu l-a jignit pe copil, potrivit Ziarului Adevarul. Baiatul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) are in vedere sa trateze cu prioritate noile probleme ridicate de pandemia de COVID-19 in materie de respectarea drepturilor omului si democratie, a indicat joi presedintele forului, Robert Spano, transmite AFP. "Pandemia globala a ridicat si va ridica in…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, argeșeanul Valeriu Gheorghita, a declarat ca in cursul zilei de miercuri erau 30.000 de persoane pe secunda care accesau platforma de programare la vaccinare, transmite News.ro. ”Platforma din punct de vedere tehnic nu a avut probleme”, a precizat Gheorghita,…

- Valorile maxime atinse in aceasta iarna privind consumul de energie nu au creat probleme din punct de vedere al rezervelor Sistemului Energetic National, a anuntat, miercuri, Ministerul Energiei, dupa sedinta Comandamentului de Iarna coordonat la nivelul institutiei de catre secretarul de stat, Niculae…

- Costa Rica, Panama, Mexic, Columbia, Portugalia, Ecuador, Malaezia sunt cateva dintre cele mai exotice locuri in care te poți muta in 2021 deoarece poți trai mai ieftin ca in Cluj, intr-o casa cu vedere la ocean.

- In anul care tocmai s-a incheiat cei mai mulți au fost nevoiți sa renunțe la munca la birou și s-au obișnuit cu lucrul la distanța, context in care planurile de viitor au inclus și cautarea locului de vis in care se poate trai și mai ieftin, și mai bine. Pentru cei nehotarați, expertii de la International…

- * interviu cu arheologul Constantin Preoteasa, recent vindecat de Covid Cunoscut pentru pasiunea cu care-și face meseria și angrenat simultan in multiple proiecte, arheologul Constantin Preoteasa a fost nevoit sa-și stagneze activitatea și apoi s-o reia ”step by step” dupa ce s-a infectat cu noul tip…

- Se parea ca totul a inceput cand un sofer de Tesla Model S din Germania si-a pierdut suspensia pe autobanh la o viteza de 200 de km/h. Masina are la bord doar 86.000 de km si a rulat doar pe soselele din Germania si Elvetia, adica printre cele mai bune sosele din lume! Tesla…