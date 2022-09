Stiri pe aceeasi tema

- „In semn de protest fata de decorarea de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a lui Marian Lupu renunt la aceeasi decoratie, ordinul “Steaua Romaniei”, pe care am primito in anul 2014. Voi publica o scrisoare prin care voi explica motivele acestui gest si o voi depune, zilele viitoare, impreuna…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis i-a conferit lui Marian Lupu , fost președinte al Partidului Democrat (din poala oligarhului Vladimir Plahotniuc) și al Parlamentului (și fost președinte interimar al R. Moldova) – unul dintre artizanii conceptului de “națiune civica moldoveneasca” și truditor neobosit…

- Fiind alaturi de Moldova, Romania nu sustine doar comunitatea de limba, cultura si istorie, dar si propria securitate nationala. O spune ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. Declaratia a fost facuta la Reuniunea Anuala a Diplomației Romane.

- Peste 900 de profesori și educatori vor primi indemnizații pentru a oferi o pregatire de inalta calitate in limba germana, in cadrul unei finanțari de 753.260 euro asigurate de Germania in scopul promovarii acestei limbi la nivel de limba materna in școlile de stat și in instituțiile de invațamant din…

- Pentru romanii de la Est de Prut, luna august este cea mai fierbinte luna politica. Este luna care ne-a adus acasa Limba Romana și Independența fața de imperiul rusesc, dar și luna in care s-au produs cele mai mari crime impotriva romanimii – pactul criminal Stalin-Hitler de la 23 august 1939, care…

- Andreea Prisacariu și Oana Simion, doua dintre jucatoarele din Romania prezente pe tabloul principal la BCR Iași Open, s-au ”incalzit” pentru meciurile oficiale pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant din Iași. Cele doua moldovence nascute in Iași, respectiv Piatra Neamț, au schimbat cateva mingi pe…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri, 15 iunie, in vizita in Republica Moldova, a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Romane din Gradina Publica ''Stefan cel Mare si Sfant'' din Chisinau, alaturi de presedinta Maia Sandu. Acesta a transmis un mesaj…