Elena Udrea, unde sunt lichelele care-ti lingeau inelele?

- Peste exact o saptamana, mai exact pe 5 iunie, magistratii Instantei Supreme sunt asteptati sa pronunte decizia definitiva in “Gala Bute”, dosar in care, in prima instanta, fostul ministru Elena Udrea a primit o condamnare de 6 ani de inchisoare. Aflata in Costa Rica, unde viitoarea mamica sustine ca…

- Elena Udrea a acordat un interviu exclusiv pentru Gazeta Sporturilor cu doar o saptamana inainte de sentința din cel mai rasunator dosar de corupție din sportul romanesc: Gala Bute. (TOTUL AICI) Ca refugiat, Udrea are dreptul la asistența medicala gratuita, iar Gazeta a mers și la spitalul unde merge…

- Elena Udrea s-a gandit sa-și faca o afacere in Costa Rica. “M-am gandit la export de fructe”, a spus fostul ministru al Turismului, intr-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor. Ea nu și-a pus insa ideea in practica, deoarece “e foarte greu”, dupa cum a punctat ea. Elena Udrea se afla de…

- Cu o saptamana inaintea sentinței, fostul ministru Elena Udrea crește suspansul verdictului din 5 iunie, anunțand pe toata lumea ca se intoarce in politica, pentru a termina ”ce n-am reușit inca sa fac”.Marți, 5 iunie 2018, se va da sentința in cel mai rasunator dosar de corupție din sportul…

- Aflata de cateva luni in Costa Rica, Elena Udrea va mai astepta cateva zile decizia definitiva a judecatorilor Inaltei Curti in dosarul cunoscut opiniei publice drept “Gala Bute”. Desi era asteptat ca miercuri completul de cinci judecatori de la Curtea Suprema sa pronunte decizia definitiva in dosarul…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Elena Udrea a lasat sa se ințeleaga, cu ocazia unei intervenții telefonice din Costa Rica la B1TV, ca nu o sa se intoarca in țara daca instanța o sa mențina condamnarea cu executare in dosarul „Gala Bute”.

- Instanța suprema a stabilit, miercuri, ca toți avocații celor din dosarul „Gala Bute” sa fie prezenți la termenul din 13 aprilie din acest caz. Judecatorii au cerut avocaților sa fie pregatiți pentru susținerea pledoariilor finale in acest proces. Tot atunci judecatorii au stabilit sa-i audieze pe inculpații…