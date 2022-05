Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea revine pe pagina sa de Facebook cu un nou mesaj. De data aceasta ii este adresat direct ministrului justiției, Catalin Predoiu. Elena Udrea a scris un nou mesaj din inchisoarea din Bulgaria. “ Inteleg domnule Ministru al Justitiei ca sunteti preocupat de faptul ca unii cetateni romani, abuzati…

