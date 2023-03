Stiri pe aceeasi tema

- Prima descindere a Ancai Alexandrescu, insoțita de expertul in energie Dian Popescu și de jurnalistul de investigații Mihai Belu a fost șantierul falezei din Portul Tulcea, a doua cea mai mare investiție din zona, facuta din fondul european de 1,1 miliarde de euro. "Vreo 300 de milioane de euro s-au…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat vineri, din Targu Mures, patru contracte de finantare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR, din judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Cluj si Alba, in valoare totala de aproximativ 300 de milioane de euro, anunța Agerpres."Patru obiective…

- Anca Alexandrescu: „M-am uitat in dosar și ma intreb de ce au aparut doar franturi. Sunt jurnaliști platiți care scot anumite nume din schema. Cetațenii romani nu au acces la aceste informații. Este vorba de zeci de milioane de euro platite pe aceste licențe. Au dat 2 milioane euro la sacoșa. Cum e…

- Un fost fotbalist de la Poli Timișoara și doi practicanți ai tenisului in timpul liber au ajuns patronii Spartan. Aceștia au preluat afacerea de la Ștefan Mandachi. Remus Cosovanu, Razvan Nanuș și Dragoș Safta, cei mai mari francizați Spartan, devin din aceasta luna noii patroni ai lanțului de restaurante…

- Meteorologii de la ANM au emis, joi dimineața, un nou cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil in mai multe județe ale țarii, aflate la mare altitudine. Astfel, potrivit ANM, pana ora 12:00, in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Cluj, Caras-Severin si Hunedoara, la altitudini de peste 1.800…

- Incet, dar sigur, mult mai incet ca suratele din sud sau est dar la fel de sigur, Regiunea Nord-Vest se depopuleaza. Cu 390.000 de oameni pierduți in ultimele trei decenii, cu un județ (Salaj) mai slab locuit ca imediat dupa al doilea razboi mondial, zona dovedește ca nimeni din Romania nu scapa de…