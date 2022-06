Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile de extradare din Bulgaria a Elenei Udrea vor fi realizate pana in 20 iunie, in condițiile in care acestea trebuie finalizate in cel mult 10 zile de la data deciziei definitive a instanței, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, citat de Agerpres . „In acest sens,…

- Elena Udrea va fi extradata in Romani a pentru a ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare primita in Dosarul Gala Bute, au decis vineri, 10 iunie, judecatorii Curții de Apel din Sofia. Fostul ministru a incercat sa evite aceata sentința inclusiv acuzand condițiile de detenție de la noi din țara. Federația…

- Elena Udrea va fi inchisa la Penitenciarul de femei Ploiesti – Targsorul Nou, susține Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Conditiile sunt mult mai bune decat in azile, orfelinate si spitale, spune președintele FSANP. Presedintele Federatiei Sindicatelor din…

- Dupa ce va fi predata autoritaților din Romania, Elena Udrea va fi depusa la Penitenciarul de femei Ploiești – Targșorul Nou, in vederea efectuarii perioadei de carantinare-observare, timp de 21 de zile, intr-o camera de minim 4 mp, scrie Cosmin Dorobanțu – Federația Sindicatelor din Administrația…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul „Gala Bute”, ca „se pare ca nu exista justitie” pentru ea in Romania sau Bulgaria. Udrea le-a mai spus jurnalistilor, pe…

- Judecatorii bulgari ar trebui sa decida azi soarta Elenei Udrea, daca va ramane in arest in Bulgaria sau va fi extradata in Romania, pentru a-și ispași pedeapsa cu inchisoarea. Astazi, 1 iunie, Curtea de Apel din Sofia va decide daca admite sau nu contestatia pe care Elena Udrea a facut-o, dupa ce judecatorii…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…

- Udrea a așteptat pana in ultima zi, marți 26 aprilie, pentru a contesta decizia instanței din Blagoevgrad care, in urma cu o saptamana, a hotarat sa o trimita in Romania. In a treia zi de Paște, la amiaza, avocații bulgari care o reprezinta pe Elena Udrea au depus la tribunalul din Blagoevgrad contestația…