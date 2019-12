Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Gales a murit fulgerator, la doi ani de cand s-a stins din viata si sotia lui, Ileana Ciuculete, in urma unui accident rutier. Tragedia s-a produs in regiunea Torrent, Valencia, Spania, acolo unde barbatul a incercat sa-si faca o viata noua. Acum opt ani, atat el cat si Ileana Ciuculete au fentat…

