Elena Lasconi a trăit o dramă neștiută de nimeni: mânca pâinea care se dădea la porci Elena Lasconi, primarul orașului Cimpulung, trece prin momente dificile, ea fiind exclusa de pe listele euro-parlamentare de USR și fiind nevoita sa suporte un atac virulent al fiicei sale Oana pentru ca a votat DA la referendumul pentru familia traditionala din 2018. „Eu sunt crestina, sunt ortodoxa si consider ca familia este formata dintr-o femeie si un barbat”, a spus Lasconi la Prima TV. Fosta vedeta de la PRO Tv a marturisit in urma cu ceva timp ca n-a avut deloc o viața ușoara, intrucat familia sa avea o condiție materiala greu de indurat. „Sper sa nu se supere mama pe mine.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a reacționat in scandalul provocat de Elena Lasconi, primarul orașului Campulung Muscel. Vasile Banescu este foarte deranjat de o afirmație pe care o atribuie conducerii USR: "Familia este orice vor oamenii sa fie familie". Acesta susține ca cele declarate…

- Primarița municipiului Cimpulung Muscel, Elena Lasconi (USR), a generat un scandal in interiorul partidului și printre votanții USR, dupa ce a declarat ca ea susține familia tradiționala și ca a votat “Da” la referendumul pentru familie. Elena Lasconi a facut aceste marturisiri intr-un interviu difuzat…

- Zi importanta in familia Claudiei Shik. Fosta concurenta de la "Mireasa" și soțul ei au organizat astazi botezul fiului lor. Chiar fericita mamica a fost cea care a facut publice primele imagini de la creștinarea micuțului.

- Fosta iubita a lui Lino Golden este una dintre cele mai cunoscute TikTok-erițe din Romania. Roșcata in varsta de 25 de ani are un real succes in mediul online, fiind urmarita de peste un milion de persoane. Lorena a devenita celebra dupa 11 ani in care s-a dedicat enorm mediului online. A ajuns una…

- Barbatul venise in urma cu 5 luni in Romania, iar rudele sale au povestit ca nu a avut banii necesari pentru drum, motiv pentru care a apelat la un credit la banca.Medicii care au incercat sa ii scrie adevarul. Astfel, au aflat ca acasa are doi copii mici, o fetița și un baiat, și venise in Romania…

- Razvan Kovacs, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii care au ales sa iși testeze relațiile de iubire in fața telespectatorilor, a avut parte de o adevarata drama dupa ce s-a reintors in Romania. Barbatul s-a filmat intr-un cimitir, la mormantul unui bun prieten de-al sau. Ce mesaj a transmis…