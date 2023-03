Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu s-a angajat ca jurnalist la o televiziune Dupa mai mulți ani in care a fost implicata in politica și chiar a reprezentat Romania in Parlamentul European, Elena Basescu incearca o schimbare in cariera. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Elena Basescu (@elenabasescu)…

- Fosta europarlamentara a trecut de cealalta parte a baricadei și are un nou loc de munca. Fiica cea mica a lui Traian Basescu viseaza la o noua cariera și a inceput sa o contureze, cu pași mici.

- Este bomba zilei! Elena Basescu, fiica cea mica a președintelui Traian Basescu, s-ar fi angajat in presa! Elena Basescu a avut o mulțime de meserii, care mai de care mai diverse, ca semn ca se poate descurca in orice domeniu. Fost manechin, Elena Basescu a pașit cu mandrie pe urmele tatalui sau…

- Elena Basescu s-a angajat in presa, la Aleph News, trustul de presa deținut de Adrian Sirbu. Așadar, fosta europarlamentara Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redacție de știri din Romania, deși este alintata „regina gafelor și a balbelor”. La 42 de ani, Elena…

- Fost model, apoi europarlamentar, Elena Basescu și-a schimbat locul de munca. Anul 2023 incepe cu o noua cariera pentru fiica lui Traian Basescu. Se pare ca Eba intra in presa. La ce publicație va lucra și ce va face. Elena Basescu are un nou loc de munca Primele zile ale anului 2023 au adus o […] The…

- Elena Basescu a dat politica pe presa. Fiica fostului președinte a Romaniei a semnat cu Aleph News, postul de televiziune deținut de Adrian Sirbu. Fosta mondena vedeta a petrecerilor Capitalei, europarlamentara in perioada 2009-2014 și angajata la Camera de Comerț și Industrie-departamentul Relații…

- Fosta europarlamentara Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redactie de stiri din Romania. Sursele Ziare.com arata ca fiica fostului presedinte Traian Basescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presa detinut de Adrian Sirbu. Elena Basescu a ajuns deja in redactie…

- Fosta europarlamentar Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redacție de știri din Romania. Sursele Ziare.com arata ca fiica fostului președinte Traian Basescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presa deținut de Adrian Sir ...