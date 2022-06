Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR a fost prins beat la volan pe strazile din Chișinau. Oamenii legii l-au stopat dupa ce au vazut ca se deplaseaza neuniform. Intrebat daca a servit alcool, barbatul a recunoscut ca are o sticla de vin in mașina.

- Oamenii de știința au reușit pentru prima data sa creasca semințe in sol de pe Luna adus pe Pamant in timpul misiunilor NASA dintre anii 1969 și 1972. Este o realizare despre care spera sa dea un imbold planurilor de colonizare a suprafeței lunare, scrie Reuters, citata de Hotnews . Cercetatorii au…

- Este realitatea crunta pe care o traiesc milioane de romani și de care alții fug. Oamenii care au credite vor plati rate uriașe din cauza ROBOR. Fața de anul trecut, indicele s-a triplat. Iar previziunile sunt sumbre. ROBOR la trei luni va inregistra valori record din cauza inflației. Inclusiv indicele…

- Cu 100% dintre soluțiile lansate fiind digitale și peste 1,3 miliarde de euro investiți in tehnologie incepand din 2016, Edenred nu numai ca și-a reinventat modelul de afaceri, dar s-a și impus ca lider in inovare digitala pe piețele unde activeaza. Edenred Digital Center a devenit o componenta cheie…

- Oamenii decid sa-și mute afacerile in online din diverse motive, doar ca de multe ori nu sunt siguri de unde sa inceapa. Ei vor trebui sa faca rost de o adresa la care se va gasi varianta online a afacerii pe care o au și dupa vor trebui sa vina cu un design reprezentativ pentru afacere, dar care sa…