- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electric, vineri, 19 iunie, la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: 09:00 – 12:00 Mosoaia Sat Batrani alimentat din PTA Batrani 12:00 – 15:00 Sat Hintesti alimentat din PTA Hintesti 1 09:00 – 16:00 Davidesti Sat Contesti alimentat…

- In periada 15.06-19.06.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Intreruperi de curent saptamana aceasta. Vezi localitațile! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 09.06-12.06.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Electrica anunța intreruperi ale curentului in mai multe localitați dambovițene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In periada 02.06-05.06.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Intreruperi de curent anunțate pentru mai multe localitați din Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții in bune condiții, E-Distribuție Banat va intrerupe temporar furnizarea energiei electrice saptamana viitoare, in...

- Mai multe depozite ilegale de cauciucuri uzate au fost incendiate la finele lunii aprilie, pe raza localitații Vladeni. Imaginile cu Post-ul VLADENI: Garda de Mediu anunța ca i-a amendat pe cei care au ars anvelope apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este oficial. In Romania avem un prim județ care anunța ca incepe testarea in masa a populației. Direcția de Sanatate Publica Alba spune ca este prima din țara care introduce metoda „pooling” pentru diagnosticarea coronavirusului. De saptamana viitoare va incepe testarea in masa a populației. Se…

- E-Distributie Banat SA, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD a redus numarul intreruperilor programate pentru lucrarile de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si...