PREMIER LEAGUE. Chelsea a transferat un superstar de la PSG! Anunțul oficial

PREMIER LEAGUE. Thiago Silva (35 de ani, fundaș central), fostul căpitan al lui PSG, a fost prezentat oficial de Chelsea. Done deal! Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020 Brazilianul a rămas liber… [citeste mai departe]