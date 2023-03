Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele din Romania care au promovat jocurile de noroc In Senatul Romaniei a fost adoptat saptamana trecuta un amendament care interzice influencerilor și vedetelor din țara noastra sa mai promoveze pariurile sportive. Senatorii din Comisia de Cultura și Comisia Juridica au hotarat sa permita insa,…

- Guvernul belgian a decis joi, 9 martie, sa interzica publicitatea pentru jocurile de noroc pe mai multe platforme, incepand cu 1 iulie. Masura este menita sa combata dependenta si indatorarea, iar autoritațile pregatesc si alte interdictii privind reclamele la jocuri de noroc, transmite Reuters. „Guvernul…

- Grupul a anunțat oficial ca urmeaza sa elimine toate panourile de publicitate stradala care contin mesaje comerciale de pe intreg teritoriu al țarii, in prima parte a acestui an. In schimb, vor fi pastrate mesajele stradale care promoveaza jocul responsabil, scrie News.ro . De asemenea, aceștia iși…

- Influencerii și vedetele din Romania nu mai au voie sa promoveze pariurile sportive In Senatul Romaniei a fost adoptat saptamana aceasta un amendament care interzice influencerilor și vedetelor din țara noastra sa mai promoveze pariurile sportive. Senatorii din Comisia de Cultura și Comisia Juridica…

- Inițiativa care interzice reclamele pentru pariuri sportive și jocuri de noroc a fost imblanzita in Parlament. Senatorii au adoptat proiectul, insa au introdus doua amendamente prin care mențin acest tip de publicitate.

- Azi, in Comisia Juridica și Comisia de Cultura, a fost supus la vot proiectul de lege care reglementeaza reclamele la jocurile de noroc Dupa modificari de ultima ora, varianta finala a legii poate intra miercuri la vot in Senat. Detalii, mai jos. Inițial, legea prevedea blocarea completa a reclamelor,…

- Senatorii din Comisia Juridica și cea de Cultura au schimbat forma inițiala a proiectului care interzicea total reclamele la jocurile de noroc. Forma „mai blanda” permite spoturi pe internet, la TV numai intre 23.00 și 06.00, iar reclamele outdoor nu pot depași 30 mp. Noua forma a proiectului are…

- Reclamele la jocurile de noroc nu vor mai putea fi difuzate decat intre 23:00 și ora 06:00 dimineața, iar reclamele outdoor pentru cazinouri și casele de pariuri nu vor putea sa fie mai mari de 30 de mp. Proiectul aparține mai multor parlamentari PNL, AUR și USR. PSD și-a retras semnaturile de pe inițiativa…