- In municipiul Iași a fost reluata furnizarea agentului termic catre asociațiile de locatari cu plațile efectuate la zi și catre cele care au depus solicitari. Edilul Mihai Chirica a anunțat ca incarcarea magistralelor și verificarea acestora s-a facut weekendul trecut. Vineri au fost platite 5 milioane…

- Primaria Generala a Capitalei mai are de achitat un sold de 700 milioane lei catre Electrocentrale Bucuresti, din datoria de un miliard de lei, si ELCEN are nevoie de acesti bani pentru a nu avea niciun fel de problema, altfel sigur vor fi niste dificultati, a declarat, sambata, ministrul Energiei,…

- Incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in Pitești! De astazi, 18 octombrie 2023, incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in Pitești! TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca miercuri, 18 octombrie 2023, va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti anunta ca, in cursul noptii de marti spre miercuri, incep probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala. „Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si starea de degradare a conductelor, precum…