Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre fiicele actritei Demi Moore (57 de ani) au vorbit despre relatia dificila pe care au avut-o cu mama lor in perioada in care vedeta era casatorita cu mai tanarul actor Ashton Kutcher (41 de ani).

- Cosmin Contra a fost criticat dur dupa partida Romania - Norvegia din preliminariile Euro 2020. Cosmin Contra, oferte de milioane de euro din Arabia Saudita. Unde va ajunge daca va rata calificarea la Euro 2020 "Nu are cum sa nu fie afectat. Contra este afectat in continuare. Problema…

- Ana Maria Preda, fiica regretatului cantaret Aurelian Preda face dezvaluiri cutremuratoare. Fata acuza ca ar fi fost abuzata de barbatul care s-a angajat sa aiba grija de ea ca un tata, dupa ce Aurelian Preda si-a dat ultima suflare. Dar numai tata nu s-a dovedit a fi, sustine fata.

- Au ieșit la iveala detalii șocante din copilaria olandezului care a ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița. Mama lui a scris o carte in care a povestit cum bunicul lui s-a sinucis, ea a fost internata la psihiatrie, iar tatal sau era alcoolic.

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 14 septembrie 2019! Ziua de 14 septembrie nu aduce vești bune pentru Scorpioni, care nu sunt deloc in forma, iar Peștii sunt doborați de un eșec, care le zdrobește increderea in ei.

- Procesul in care fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influența a inceput, la ora transmiterii știrii, la Tribunalul București, fostul lider PSD Liviu Dragnea urmand sa fie audiat in calitate de martor. Ședința este nepublica.Citește și: Moțiunea…

- Mama Luizei Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o, a facut o serie de declarații halucinanta, in care a oferit detalii despre ziua in care a disparut fiica sa, adica in luna aprilie a acestui an.

- Dorian Popa, pe care il veți putea vedea, din 11 și 12 septembrie, in serialul „Sacrificiul”, in care il va interpreta pe Mario, a facut dezvaluiri inedite de la filmari. Actorul a vorbit despre personajul lui, dar și despre echipa.