- Inca trei noi cazuri la nivel național. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din București, contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, un alt barbat, de 31 ani din București aflat in autoizolare și o femeie de 53 ani, din Covasna, sosita din 8 martie din Italia și aflata in autoizolare. A fost…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Autoritatile din Suceava au intrat in alerta, dupa ce un cetatean din Ucraina, care ar fi tranzitat judetul, a fost diagnosticat cu coronavirus. Este primul caz de imbolnavire inregistrat pe teritoriul Ucrainei.

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…

- Potrivit publicatiei Il Resto del Carlino, acesta este primul caz de infectare cu coronavirus din Rimini. Conform unui buletin medical comunicat de regiunea Emilia-Romagna marti, este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani, cu domiciliul in Cattolica. Pacientul este internat in sectia de boli…