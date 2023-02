El este bebelușul care a rezistat 128 de ore sub dărâmături! „Imaginea miracolului” Incredibil, dar adevarat! Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore de la cutremur. Mii de oameni au comentat pe internet: „Imaginea miracolului”, „imaginea puterii lui Dumnezeu”, „ingerii l-au protejat”. Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul Iskenderun si transportat la spital, a precizat sursa citata, potrivit Agerpres. Chiar daca pragul de 72 de ore, considerat crucial in gasirea unor supravietuitori sub daramaturi, a fost depasit de mult dupa seismele de luni, echipele de salvare inca incearca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

