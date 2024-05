Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis s-a intalnit cu președintele american Joe Biden la Casa Alba. In cadrul intalnirii cei doi au dezbatut mai multe subiecte, insa cea mai importata discuție a fost despre candidatura la șefia NATO a lui Iohannis.Ana Maria Pacuraru se afla la Washington unde urmarește indeaproape evenimentele.…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare in Franta unde se va intalni cu presedintele Emmanuel Macron pentru a discuta in special despre sprijinul acordat Ucrainei, a anuntat miercuri Departamentul de Stat de la Washington, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Vizita are…

- Presedintele american Joe Biden a fost de multa vreme sub presiune pentru a revoca o licenta, eliberata de administratia Trump, care permite Intel sa livreze procesoare centrale avansate catre Huawei, pentru utilizare in laptopuri. Presiunile au venit din partea Advanced Micro Devices, care a sustinut…

- Presedintele american Joe Biden si-a aratat sprijinul pentru Ucraina, marti, primindu-i pe liderii polonezi, avertizand totodata asupra amenintarii ruse la adresa Europei de Est, transmite AFP, citat de AGERPRES. "Trebuie sa actionam inainte sa fie literalmente prea tarziu. Pentru ca, dupa cum isi…

- Dmitri Kiseliov, 69 de ani, prezentator și director general al canalului de stat Russia Today (RT), considerat unul dintre propagandiștii de seama ai regimului de la Kremlin, „i-a oferit președintelui american Joe Biden oportunitatea de a raspunde in oglinda” la interviul „de mare profil” al liderului…