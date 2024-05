Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-19 mai, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, au desfașurat acțiuni in orașele Șimleu Silvaniei și Jibou pe tema prevenirii și combaterii delictelor silvice. In cadrul activitaților, polițiștii au efectuat…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Cluj s-au sesizat in cursul zilei de ieri, 14 mai, din oficiu, cu privire la un caz aparut in mediul online despre un caine aflat intr-o situație critica in Turda, fara mancare și apa. La fața locului, polițiștii au identificat proprietarul…

- Un barbat din judetul Bihor a fost amendat cu 17.000 lei pentru ca nu si-a sterilizat cateaua, asa cum prevede legea, si i-a aruncat puii abia fatati, scrie ebihoreanul.ro. . O plasa in care se aflau sapte pui de caine a fost gasita, in urma cu doua saptamani, de proprietarul unei case din localitatea…

- In dosarul instrumentat de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Mures, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ludus, anchetatorii au facut, marti, patru perchezitii.„La activitati au fost identificate mai multe exemplare canine din diferite rase, dintre care…

- „La data de 31 martie a.c., la orele 16:24, polițiștii din cadrul Secției de Poliție rurala Sagna au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 53 de ani, din Gadinți, cu privire la faptul ca nepotul acesteia, in varsta de 2 ani, a fost gasit intr-un lighean cu apa.Polițiștii s-au deplasat la fața…

- In perioada 27-31 martie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat activitați cu scopul prevenirii și sancționarii faptelor incidente cadrului legislativ privind protecția animalelor. Totodata, polițiștii au acționat in vederea prevenirii victimizarii populației in ceea…

- Studenta din Gorj gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit, potrivit anchetatorilor. Politistii au si un suspect. Este vorba despre iubitul fetei, student si el la Medicina, scrie News.ro . UPDATE: Andreea Morega, de 21 de ani, din comuna gorjeana Padeș,…

- Animalele erau ținute intr-un apartament din Vulcan, in condiții greu de imaginat, fara hrana și apa. Din sesizarea primita de la vecinii, se arata ca, un un caine a sarit pe fereastra apartamentului situat la etajul 8. „La data de 12 martie 2024, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția…