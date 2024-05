Ivatherm lansează primul său supliment alimentar pentru o piele fermă și elastică Ivatherm lanseaza Collagen Elastin, primul supliment alimentar de frumusețe, o combinație unica de colagen și elastina de origine marina, cu masa moleculara mica, ce reduce vizibil ridurile in 28 de zile.Hranește-ți pielea din interior este invitația specialiștilor Ivatherm de a-ți completa rutina zilnica de intinerire a pielii cu noul supliment alimentar cu colagen și elastina hidrolizate, cu absorbție rapida și eficiența dovedita clinic. Acesta imbunatațește fermitatea și elasticitatea pielii, reducand liniile fine și ridurile. Colagenul și elastina sunt componente structurale ale pielii, mușchilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acidul mandelic este unul dintre ingredientele principale in produsele pentru ingrijirea pielii. Descopera ce este acidul mandelic și care sunt beneficiile folosirii acestuia!Acidul mandelic este substanța chimica populara pentru utilizarea sa in produsele cosmetice pentru ten. Iata care sunt beneficiile…

- Cand este momentul ideal sa apelezi la servicii de dermatologie estetica? Intr-o lume in care aspectul fizic joaca un rol semnificativ in percepția de sine și in interacțiunile sociale, dermatologia estetica a devenit o soluție la indemana pentru mulți. Fie ca este vorba despre imbunatațirea texturii…

- Uleiul de cocos și bicarbonatul sunt doua ingrediente populare in rutinele de ingrijire a pielii, cunoscute pentru proprietațile lor de hidratare, exfoliere și luminare a tenului.Beneficiile uleiului de cocos pentru pieleUleiul de cocos este bogat in acizi grași și antioxidanți, care pot ajuta la hidratarea…

- Folosirea sarii celtice in bai sau in alte tratamente topice poate stimula circulația sangelui la nivelul pielii, asigurand o mai buna oxigenare și nutriție a celulelor. The post ECZEME, PSORIAZIS ȘI INFECȚII ALE PIELII Beneficiile sarii celtice pentru afecțiunile cutanate first appeared on Informatia…

- Aflați din randurile urmatoare, care sunt mai exact beneficiile oferite de iaur t, in ceea ce privește pielea și parul nostru.Beneficiile iaurtului pentru pieleHidrateaza pieleaUn prim beneficiu oferit pielii de catre iaurt este reprezentat de faptul ca o hidrateaza foarte bine. In momentul in care…

- Fructele sunt cunoscute pentru beneficiile sale asupra sanatații, fiind gustarea perfecta atunci cand ne dorim ceva dulce sau pentru a putea inlocui sanatos un surplus de zahar. Sanatatea pielii tale este direct afectata de dieta ta zilnica, chiar daca nu credeai pana acum acest lucru. Fara fructe și…

- Hidrateaza organismul, are efecte antioxidante și susține sanatatea oaselor și este considerat a fi chiar mai sanatos decat cafeaua. Iata care sunt beneficiile pe care le poți avea daca și tu bei, in mode regulat, ceai negru!Are proprietați antioxidanteCeaiul negru conține antioxidanți benefici pentru…