Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe rauri din 12 județe, valabila de la ora 13:00 pana la miezul nopții.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza pana miercuri dimineata rauri din patru judete, precum si un Cod galben de inundatii, valabil in 12 bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 23 aprilie,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza pana miercuri dimineata rauri din patru judete, precum si un Cod galben de inundatii, valabil in 12 bazine hidrografice.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de viituri și inundatii, valabila pana joi, la miezul noptii, pe rauri din noua bazine hidrografice și 11 județe, conform Agerpres.

- COD GALBEN de INUNDAȚII pe raurile mici din Alba, pana la ora 16.00. Zonele vizate COD GALBEN de INUNDAȚII pe raurile mici din Alba, pana la ora 16.00. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis miercuri 13 martie, o avertizare cod galben de inundații in Alba, valabila…

- Atenționare Cod Galben de inundații pe rauri mici din Alba și alte județe din țara. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, atenționare Cod Galben de inundații valabila pentru județul Alba și alte zone din țara. Cod Galben – pana la ora 16.00…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, astazi, o alerta hidrologica valabila pentru județul Dambovița. Avertizarea hidrologica tip Cod galben este valabila in intervalul 12 februarie, ora 18.00, pana miercuri, 14 februarie, ora 16.00. Fenomene vizate: scurgeri importante pe…

- 12-14 februarie: COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe din țara. Raurile vizate 12-14 februarie: COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe din țara. Raurile vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis in cursul zilei de luni, 12 februarie, o atenționare Cod…