- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a organizat la Parlament o dezbatere cu Klaus Iohannis, insa, in lipsa presedintelui, i-a lasat trei cadouri: Biblia, Constitutia si un tricolor. In ultima zi de campanie electorala, Viorica Dancila a transmis „un mesaj din suflet“ poporului…

- "Bravo lui Boloni", a scris Marc Degryse, un fost important international belgian, intr-un articol pentru revista Sport/Foot Magazine, dupa ce Royal Antwerp, echipa tehnicianului roman, a invins-o duminica pe FC Bruges, liderul campionatului Belgiei (2-1). "La Antwerp, Ladislau Boloni…

- Florin Pavel (40 de ani) are o aruncare unica, neortodoxa si, tocmai de aceea, a atras atentia atat presei internationale, care l-a criticat, cat si simpatia unor jucatori legendari de crichet din Australia si din Marea Britanie.

- In acest week-end, dupa cum se știa, Petrolul a avut liber, prezența la acțiunea echipei naționale „U18” a Romaniei (antrenamente și „dubla” cu reprezentativa similara a Slovaciei) a lui Ianis Stoica și Mario Bratu oferind posibilitatea, regulamentara, de a amana meciul din campionatul ligii secunde…

- Metalurgistul Cugir ramane fara victorie in fața fanilor in aceasta stagiune competiționala de Liga a 3-a, de altfel cea mai slaba evoluție a roș-albaștrilor de la promovarea in eșalonul terț, elevii lui Lucian Itu remizand cu Sanatatea Cluj in etapa a VII-a a Ligii a 3-a, scor 0-0. Un meci cu numeroase…

- Raluca Badulescu, jurata emisiunii „Bravo, ai stil!”, a dezvaluit pentru Unica.ro 3 sfaturi vestimentare adresate femeilor cu forme, care sa le puna acestora siluetele in valoare. Raluca Badulescu s-a confruntat mulți ani cu kilogramele in plus, cu toate ca in prezent ea are o silueta perfecta. Cu toate…

- O cantareața cunoscuta de la noi este insarcinata in patru luni cu un concurent de la „Puterea dragostei”. Viitoarea mamica a confirmat totul dupa ce a ținut totul secret pana de curand. Cand a dat vestea cea mare, apropiații și fanii ei s-au bucurat nespus de mult și s-au intrecut in mesaje de felicitare.…

- Surprizele și rasturnarile de situație se țin lanț in casa „Puterea dragostei”, show-ul fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Ce se intampla in urmatoarele zile la „Puterea dragostei”? Avem informații exclusive! Jador eliminat in gala din 7 septembrie Ieri, s-a filmat gala saptamanala,…