- Fostul șef de stat din Republica Moldova, Igor Dodon, susține ca Maia Sandu are „deja pregatita o funcție la FMI sau BM”.„Maia Grigorievna, ar fi mai bine sa pleci cat mai curand spre acest locușor cald și sa ne lași pe noi, moldovenii, in pace”, a declarat Dodon, conform Unimedia. „Maia Sandu…

- Peste 15 persoane au murit in urma impușcaturilor de la universitate, a anunțat șeful poliției cehe. Atacatorul, David Kozak, avea 24 de ani și era student la Facultatea de Arte a Universitații Charles din Praga. Șeful poliției din Cehia a menționat ca atacatorul ar fi fost inspirat de masacre similare…

- Din ingrijitoare in Italia, milionara in țara ei - este povestea unei femei din Republica Moldova, care a caștigat, zilele trecute, 4 milioane de lei moldovenești (echivalentul a 200.000 de euro) cu un loz razuibil. Femeia, care muncește de 15 ani in Italia, se intorsese acasa pentru a rezolva niște…

- Starea de urgența in Republica Moldova va fi prelungita cu 30 de zile, incepand cu data de 1 decembrie 2023. Propunerea de prelungire a starii de urgența aparține Guvernului de la Chișinau, iar hotararea a fost publicata marți in Monitorul Oficial, transmite tvrmoldova.md.

- Ziarul Puterea.ro va prezinta dezvaluiri șocante despre rețelele de corupție la granița dintre Romania și Ungaria. Vama Petea, un punct de frontiera aglomerat și strategic, se dovedește a fi mai mult decat o simpla poarta intre Romania și Ungaria. In umbra traficului intens de marfuri și calatori, s-a…

- In luna noiembrie, Ministerul Educației a anunțat orarul examenului de bacalaureat in Republica Moldova. De asemenea, pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare exista informații despre regulamentul cu privire la desfașurarea examenului național de bacalaureat. Noi am adunat cele mai…

- Cu ajutorul unui colaborator, DNA a reusit sa afle care era cuantumul spagilor cerute de politistii de la Vama Sculeni conducatorilor auto care aduceau marfa din Republica Moldova. In acest dosar, procurorii solicita arestarea preventiva a sefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, subcomisarul…