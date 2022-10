El e singurul arbitru bărbat din gimnastica ritmică românească Fost voleibalist, Radu Cojocaru este prezent ca secretar al comisiei de arbitri și la concursurile de gimnastica artistica A facut volei toata adolescența, dar s-a indragostit iremediabil de gimnastica. Radu Cojocaru este singurul arbitru barbat din istoria gimnasticii ritmice romanești și de foarte multe ori oficiaza ca secretar și in competițiile de gimnastica artistica. Pentru ca este indragostit de tot ceea ce inseamna gimnastica. Povestea lui de iubire cu acest sport a inceput dintr-o intamplare, in primul an de facultate. ”Pana sa intru in anul intai de facultate am practicat volei. Cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

