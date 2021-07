Ekaterina Egorova devine noul CEO al IKEA South East Europe

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18…

- Sondajul „Digitalizarea Europei” arata ca romanii și-au schimbat percepția cu privire la traiul in mediul rural, 62% spunand ca s-ar muta la țara in anumite condiții. Sondajul a fost comandat de Vodafone Institute și realizat de Kantar, dupa cum arata news.ro . Acesta arata ca pentru cei mai mulți romani,…

- Media anuala a concentratiei de particule fine in zonele urbane din Uniunea Europeana a scazut in ultimii ani, dar raman peste nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, cea mai mare poluare a aerului din UE o au zonele…

- Ambasadorii la UE ai celor 27 de state membre au decis miercuri ca persoanelor vaccinate din afara Uniunii, inclusiv din Marea Britanie, sa le fie permisa intrarea in UE pentru vacanțe și vizite, a anunțat un purtator de cuvant de la Bruxelles, citat de Washington Post. Ambasadorii au recomandat schimbarea…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Aaylex System Group SA din Bucuresti intentioneaza sa preia compania Banvit Foods SRL din judetul Ialomita. (…) In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Noi vești pentru cei care vor sa voteze la Eurovision. TVR da toate informațiile necesare pentru finala concursului mult așteptat. Potrivit informațiilor oferite pe site-ul TVR , fanii din cele 16 tari repartizate in prima semifinala si cei din Germania, Italia si Regatul Țarilor de Jos decid, in semifinala…

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…

- connect: vivo s-a lansat oficial in Romania. Ce inseamna prezența pe piața locala in ceea ce privește strategia, vanzarile, serviciile? Seon Hwang: Suntem bucuroși sa spunem ‘’Salut, Romania!’’ dupa o lunga perioada de pregatire. Din 2011, ne-am extins afacerea in peste 40 de țari din lume, dupa ce…