Stiri pe aceeasi tema

- Lille a trecut cu scorul de 3-1 de Olympique Marseille, vineri seara pe teren propriu, in primul meci al etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Frantei si urcat provizoriu pe locul trei in clasament, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Ministrul de interne german, Nancy Faeser, a anuntat ca vor fi instituite temporar controale la toate granitele Germaniei pe parcursul Campionatului european de fotbal care are loc in aceasta vara, informeaza marti dpa, preluat de Agerpres.

- RB Leipzig a surclasat-o in deplasare pe FC Koln, scor 5-1, vineri, in prologul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Germaniei, si a urcat provizoriu pe pozitia a 4-a a clasamentului, conform Agerpres. Xavi Simons (minutul 15), Lois Openda (63, 67), Amadou Haidara (70) si Yussuf Poulsen (82)…

- Etapa a 27-a din Superliga Romaniei a avut in program cateva meciuri interesante in care au fost implicate echipele de la varful clasamentului. Și, in parte, rezultatele inregistrate, au adus anumite clarificari in ce privește favorita la caștigarea campionatului. The post FOTBAL ROMANESC Dupa meciurile…

- Echipa VfB Stuttgart si-a consolidat pozitia a treia in campionatul de fotbal al Germaniei, dupa ce a reusit sa se impuna cu scorul de 3-1 pe terenul rivalei regionale SC Freiburg, sambata, intr-o partida din etapa a 20-a a sezonului.Golurile au fost marcate de Deniz Undav (3), Chris Fuhrich (7)…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei cu numarul 26.Sambata 17 februarie, CFR 1907 se va intalni cu FC U Craiova 1948, de la ora 21:30.Universitatea Cluj va juca, luni, 19 februarie, de la 20:30, contra celor de la FCSB.Programul complet al etapei a 26-a:Vineri, 16 februarieOra…

- Atacantul columbian al echipei Eintracht Frankfurt, Rafael Borre, va evolua din sezonul urmator la brazilienii de la Internacional, a anuntat miercuri, echipa din Bundesliga, scrie DPAIntr-o declaratie, Internacional a mentionat ca Borre a semnat o intelegere pana in decembrie 2028, iar transferul…

- Echipa Borussia Dortmund a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, "lanterna rosie" SV Darmstadt, sambata seara, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Germaniei.Julian Brandt a deschis scorul in prima repriza (29), iar Marco Reus a dublat avantajul oaspetilor dupa pauza, in urma…