Ei sunt românii care rămân fără cardurile de energie 2023. Cine a comis această greşeală va avea beneficiile „retezate” Guvernul cauta romanii care au comis o mare greseala privind cardurile de energie 2023. Acesti oameni vor avea beneficiile „taiate”. De spre cine este vorba? Despre beneficiarii care au completat greșit formualrele sau și-au falsificat situația familiala. Ei se pot trezi ca le sunt anulate cardurile. OUG pentru anularea cardurilor de energie Guvernul pregateste un […] The post Ei sunt romanii care raman fara cardurile de energie 2023. Cine a comis aceasta greseala va avea beneficiile "retezate" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de energie ar putea anulate pentru o parte din beneficiari. Acest lucru va fi posibil doar daca proiectul OUG la care lucreaza Guvernul va intra in vigoare. In urma unor verificari s-a constatat faptul ca o parte dintre beneficiari aveau venituri mai mari decat cele stabilite legal pentru…

- Legislația privind voucherele pentru plata facturilor la energie, in valoare de 1.400 de lei, a suferit modificari, drept urmare exista un caz particular in care romanii nu le pot folosi.Potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica, se propune ca ajutorul sa nu poata fi folosit…

- Peste 1,5 milioane de familii au achitat in perioada 20 februarie-5 aprilie facturi prin cardurile de energie, in valoare totala de 352 de milioane de lei, a anunțat joi Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

- Cand intra a doua tranșa de bani pe cardurile sociale in 2023? Mulți romani vulnerabili așteapta ajutoarele pe care Guvernul a decis sa le acorde pentru alimente. Urmeaza sa fie incarcate voucherele de alimente cu bani pentru cea de-a doua tranșa. Cand intra a doua tranșa de bani pe cardurile sociale…

- Peste 116.000 de plati, in valoare de 37 milioane de lei, au fost efectuate in primele trei zile de la implementarea cardului de energie, informeaza vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), printr-un comunicat.

- Romanii la care au ajuns deja cardurile de energie sunt revoltați ca nu le pot folosi. De ce romanii nu pot face inca plați cu cardurile de energie. Precizarile ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, despre unde vor ajunge banii destinați plaților facturilor. Marcel Boloș,…

- Dupa ce, inițial, Marcel Boloș a anunțat ca distribuirea cardurilor de energie va mai dura, romanii au primit voucherele la timp. Cu toate acestea, beneficiarii se plang ca nu le pot folosi, pentru ca pe cardurile de energie sunt trecute alte nume.

- Primele carduri pentru energie au fost tiparite la fabrica de timbre din Capitala. De acolo, ele vor fi distribuite in toata țara de Poșta Romana. Potrivit autoritaților, ajutoarele vor ajunge in mainile romanilor pana pe 15 februarie iar incepand cu data de 20 februarie se pot face și primele plați.…