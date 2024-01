Ei sunt câștigătorii show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”! Câți bani au încasat Mihaela și Radu sunt caștigatorii show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”. Cei doi concurenți au fost desemnați finaliștii reality-ului de la Kanal D conform rezultatelor voturilor. Tinerii au primit și cate un cec in valoare de 75.000 lei. Mihaela și Radu le-au mulțumit celor din fața televizoarelor care i-au votat drept cuplul caștigator, spunand ca nu au vizat premiile puse la bataie ci experiența de a ajunge in finala. ”Nu mai pot, sunt plin de emoție! Dragii mei invingatori, dragi telespectatori, ma simt foarte emoționat pentru ca ma aflu aici, este un vis de-al meu inca de cand am intrat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

