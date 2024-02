Stiri pe aceeasi tema

- Valentine’s Day(Ziua Indragostiților) aduce un profit uriaș in fiecare an comercianților din intreaga lume, care se intrec in oferte . Dragostea se vinde bine. De la cadouri precum ceasuri, parfumuri pana la cine la restaurante și vacanțe. Insa, trebuie sa avem mare grija la ofertele care ne fac cu…

- Ziua Indragostiților bate la ușa, iar amorezii horoscopului pregatesc surprize geniale pentru partenerii lor de viața, dorind sa-i surprinda cu tot felul de gesturi romantice. Care sunt semnele zodiacale ce ar putea ajunge chiar și in fața ofițerului starii civile, pentru a se cununa, in ziua de 14…

- Pregatirea pentru Valentine's Day este plina de emoții, planuri mari și experiențe. Este foarte important pentru fiecare sa-și surprinda iubirea cu un cadou prin care sa-i demonstreze toata grija, iubirea și respectul fara margini. Aceasta zi este cea mai romantica sarbatoare a anului și de aceea merita…

- In ciuda tradiției care spune ca Dragobetele e Ziua Indragostiților la romani, Valentine’s Day a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Cuplurile se pregatesc din timp, luand cadouri, facand rezervari la restaurant sau planificand excursii, iar cei care și-au gasit sufletul pereche, se logodesc.…

- Duminica, 7 ianuarie, in calendarul ortodox este Soborul Sfantului Ioan Botezatorul sau Sfantul Ion. Este ziua in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in raul Iordan. In calendarul ortodox, Sfantul Ion este sarbatorit, in fiecare an, a doua zi dupa Boboteaza, ziua in care a fost botezat…

- Spynews.ro a obținut prima reacție a artistului Alex Mica, dupa ce a postat o serie de mesaje de adio pe rețelele de socializare. In urma cu cateva zile, cantarețul și-a bagat in sperieții fanii. Cum motiveaza acesta postarile.

- Continue reading Gestul care arata ce echipe de top sunt sa plateasca 30 de milioane de euro pentru Radu Dragușin. Impresarul lui s-a dat de gol: „Sunt aici și port discuții” at Info real.

- Razvan Simion și Daliana Raducan au inceput pregatirile pentru nunta lor, care va avea loc anul urmator. Prezentatorul și viitoarea soție au inceput cu lista invitaților, care se marește pe zi ce trece.Dupa mai bine de trei ani de relație, Razvan Simion se casatorește cu Daliana Raducan. Marele eveniment…