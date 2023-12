Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a ordonat duminica mai multe evacuari in Khan Younis, al doilea oraș ca marime din Gaza și in jurul acestuia, urmate de bombardamente intense. Ofensiva militara s-a mutat in jumatatea sudica a teritoriului, unde oficialii israelieni afirma ca se ascund lideri ai gruparii militante Hamas, informeaza…

- Guvernul de Razboi israelian, format in razboiul impotriva Hamas, este necesar sa obtina sustinerea unei majoritati a celor 38 de membri in vederea aprobarii unui acord care permite eliberarea unor ostatici tinuti de miscarea islamista palestiniana, relateaza marti The Times of Israel.Acest acord…

- In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 30 octombrie, Gabriela Calițescu l-a avut invitat in prima parte pe Radu Moraru, care a venit cu o analiza premergatoare evenimentelor care ar putea urma in LUME. Radu Moraru a spus: „Lumea se pregatește pentru al treilea razboi mondial” și a venit cu argumentele…

- Livrarile de ajutoare umanitare prin Rafah au inceput sambata, dupa ce disputele privind procedurile de inspectie a ajutoarelor si bombardamentele de pe partea din Gaza a frontierei au lasat materialele blocate in Egipt.Luni, un al treilea convoi de ajutoare a intrat in Fasia Gaza. Sambata si duminica,…

- Israelul și-a indemnat cetațenii sa paraseasca imediat Egiptul și Iordania, a anunțat sambata Consiliul de securitate naționala, in timp ce tensiunile regionale s-au amplificat din cauza razboiului din Gaza, informeaza News.ro."Consiliul Național de Securitate al Israelului iși ridica avertismentele…

- Israelul se pregatea sambata sa lanseze un asalt terestru in Fașia Gaza, controlata de Hamas, dupa ce le-a spus palestinienilor care traiesc in acest teritoriu dens populat sa fuga spre sud, catre frontiera inchisa cu Egiptul, relateaza Reuters.

- Care este miza Poloniei. Cum aleg polonezii și ce promisiuni fac partidelePolonia organizeaza duminica alegeri parlamentare, partidul nationalist de guvernamant Lege si Justitie (PiS) urmand sa obtina un al treilea mandat, fapt fara precedent, dupa opt ani la putere, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Este aproape de al treilea mandat, dar ultima data cand a guvernat a fost nevoit sa paraseasca puterea dupa uciderea unui jurnalist care investiga legaturile Guvernului cu mafia din Calabria, conform presei internaționale citate de Radio Rador Romania.Robert Fico se indreapta spre ceea ce ar putea…