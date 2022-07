Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Cairo a fost notificata telefonic, duminica, de catre agentul unei companii de turism cu privire la decesul turistei din Romania aflata in vacanța in stațiunea Hurghada, Egipt.

Autoritatile din Macao au anuntat joi o vasta campanie de depistare a noului coronavirus si o serie de masuri restrictive pentru a stopa cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele zile, luand decizia de a inchide totul cu exceptia cazinourilor din aceasta fosta colonie portugheza, care…

Este alerta de holera in Republica Moldova. Autoritațile au descoperit bacteria periculoasa pe o plaja de pe malul Nistrului. In ciuda rezultatelor analizelor probelor din apa scaldatul nu a fost interzis in zona.

Autoritațile din Odesa au anunțat ca un barbat a fost ucis de schijele unei mine in timp ce se relaxa pe plaja. Barbatul s-a așezat pe o plaja minata, in ciuda avertismentelor, relateaza Unian.net.

Autoritatile din 11 state, coordonate de Europol, au lucrat pentru dezafectarea aplicatiei malitioase FluBot, responsabila pentru atacurile cibernetice de tip SMS. atacurile au vizat si mii de cetateni romani, cu scopul de a obtine date sensibile. Aplicatia fost dezafectata de Politia din Olanda.

Primarul municipiului Slatina, Emil Mot, solicita Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Olt luarea "celor mai drastice masuri" dupa ce zeci de elevi de la Colegiul National "Ion Minulescu" au ajuns la spital cu simptome digestive si 14 dintre ei au ramas internati, potrivit Agerpres.

Coreea de Nord a anuntat ca 42 de oameni au murit, in timp ce tara a inceput a patra zi de izolare la nivel national, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

Autoritatile austriece nu vor mai cere persoanelor care intra in tara sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau ca au trecut prin boala, conform unei modificari a reglementarilor care urmeaza sa intre in vigoare de luni, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres.